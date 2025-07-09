Радник із питань національної безпеки в адміністрації експрезидента США Джо Байдена Джейк Салліван заперечує, що на початку повномасштабної війни основною стратегією Вашингтона було управління ескалацією.

В інтерв'ю Суспільному він заявив, що тоді Штати зосередилися на наданні Україні безпрецедентної кількості військової допомоги та запровадженні "історичного рівня" санкцій проти Російської Федерації. За його словами, швидкість передачі озброєнь перевершила всі очікування лютого 2022 року:

"Навіть у моменти підвищеної напруги й високої ймовірності потенційного застосування Росією тактичної ядерної зброї - скажімо, восени 2022 року - Сполучені Штати не припиняли постачати Україні зброю. Так, ми встановили обмеження на удари далекобійної зброї по Росії на значний період часу. Але тоді ми вважали - й досі вважаємо - що такі удари дали б обмежений результат. Вони ніколи не стануть панацеєю в цій війні".

На думку Саллівана, дії адміністрації Дональда Трампа прямо суперечать цій стратегії і шкодять українським позиціям на фронті та за столом переговорів. Він впевнений, що Україна зможе перемогти у війні за допомогою великої кількості західної допомоги та розвитку дронових програм.

Відео дня

Також колишній радник прокоментував звинувачення в тому, що він був одним із головних ініціаторів затримок передачі Україні життєво необхідного озброєння, а також запровадження обмежень на використання певних систем.

"Думаю, ті, хто це кажуть, також повністю й абсолютно помиляються. Як радник із національної безпеки я щодня проводив зустрічі у своєму офісі й щоразу ставив на них питання: "Як нам краще допомогти Україні?" Наприклад, постачання Україні систем ППО, програма розвитку безпілотників і наша участь у ній від самого початку, надання касетних боєприпасів - це все було результатом мого прямого втручання", - відповів він.

Салліван запевнив, що ніколи не виступав проти передачі українській армії жодної системи, включно з далекобійними ракетами ATACMS:

"З часом, коли ми побачили можливості збільшити як тип, так і рівень підтримки - ми користувалися ними аж до кінця терміну адміністрації Байдена. [Наприкінці цього терміну] ми надали Україні величезну кількість зброї, знаючи, що президент Трамп прийде до влади [й може припинити надавати озброєння]. Ця зброя донині використовується українцями на полі бою. Якби президентом США тоді був хтось інший - я не вірю, що ви б побачили такий рівень підтримки".

Критика Саллівана

Як відомо, в перші роки повномасштабної війни ЗМІ писали, що радник Байдена неодноразово стримував надання Україні "важкої" зброї через побоювання ескалації з боку Російської Федерації.

Салліван всіляко заперечував звинувачення у "самостримуванні", звертаючи увагу, що США продовжували передачу озброєнь, незважаючи на ризики ядерної ескалації

Проте частина аналітиків сприйняла це як надмірне побоювання Москви та недовіру до рішучості України вести наступальні дії.

Член Палати представників Майкл Маккол казав, що радник президента з нацбезпеки справді вірить, що надмірна військова допомога Україні може спровокувати Росію на ядерний удар по Сполучених Штатах.

Вас також можуть зацікавити новини: