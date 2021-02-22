В Аліканте поліція заарештувала водія вантажівки, який вкрав 12 тонн шоколаду вартістю 250 000 євро.
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Чоловік повинен був забрати в Німеччині 12 тонн шоколаду і перевезти вантаж в іспанське місто Ельче.
Але він вирішив перепродати шоколад іншим людям, взявши за товар 1200 євро.
Відзначається, що чоловік пропрацював в компанії всього вісім днів. До цього він попросив у начальника 1000 євро на ремонт автомобіля.
Поліція знайшла порожню вантажівку на дорозі. Вони відстежили за допомогою GPS-навігатора переміщення автомобіля і з'ясували, що той зупинявся в Аліканте.
Поліцейські встановили біля одного зі складів спостереження і вранці затримали чоловіка.
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