Чоловік пропрацював у компанії всього вісім днів.

В Аліканте поліція заарештувала водія вантажівки, який вкрав 12 тонн шоколаду вартістю 250 000 євро.

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Чоловік повинен був забрати в Німеччині 12 тонн шоколаду і перевезти вантаж в іспанське місто Ельче.

Але він вирішив перепродати шоколад іншим людям, взявши за товар 1200 євро.

Відзначається, що чоловік пропрацював в компанії всього вісім днів. До цього він попросив у начальника 1000 євро на ремонт автомобіля.

Поліція знайшла порожню вантажівку на дорозі. Вони відстежили за допомогою GPS-навігатора переміщення автомобіля і з'ясували, що той зупинявся в Аліканте.

Поліцейські встановили біля одного зі складів спостереження і вранці затримали чоловіка.

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Автор: Людмила Жерновська