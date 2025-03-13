Після запропонованого Україною і США 30-денного перемир'я Росія і Білорусь опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі двох диктаторів. У документі вони поскаржилися на нібито конфронтаційну політику НАТО і ЄС і про всяк випадок укотре пригрозили світу ядерною війною. Текст заяви опубліковано на сайті Кремля.
Зокрема, Володимир Путін і Олександр Лукашенко звинуватили НАТО в "дестабілізуючих діях", які "провокують серйозні стратегічні ризики". Наприклад, два диктатори вважають, що НАТО здійснює "ворожі кроки в контексті української кризи, що загрожують прямим збройним конфліктом ядерних держав".
Також Москва і Мінськ вважають "агресивно-конфронтаційною" політику Європейського союзу щодо Росії та Білорусі, а саме - введені проти цих країн санкції.
Путін і Лукашенко пообіцяли "за необхідності" вживати "контрзаходів політико-дипломатичного, військового і військово-технічного характеру" на ці дії НАТО.
Пізніше спілкуючись із пресою, Олександр Лукашенко заявив, що він і Путін обговорили війну в Україні та "попрацюють над цим сьогодні і завтра".
Він також зазначив, що потрібно "довіряти фактам". "Це найголовніше. А всі ці заяви і всі ці обіцянки - це порожні слова", - заявив Лукашенко.
Зустріч Путіна і Лукашенка
Як писав УНІАН, сьогодні в Кремлі відбулася екстрена зустріч диктаторів Росії та Білорусі, на якій, за визнанням самих учасників, обговорювалася пропозиція про тимчасове перемир'я в Україні. Перед зустріччю Лукашенко заявив журналістам, що у США немає плану по закінченню війни, а у Росії нібито на руках усі козирі.
Також білоруський диктатор, дещо розпалившись, напророкував "трубу Україні та Європі разом узятим", якщо Путіну вдасться домовитися з Трампом. При цьому Лукашенко запевнив, що у нього з Путіним однакова позиція щодо "українського питання".