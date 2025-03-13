Диктатор заявив, що у Білорусі єдина позиція з РФ щодо "українського питання".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що обговорював на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним "нову ситуацію у врегулюванні конфлікту в Україні".

"Хочу, щоб усі розуміли, зокрема українці, що ми повертаємося до переговорів через три роки, з урахуванням ситуації на землі", - сказав він.

Лукашенко підкреслив, що Україні "давно треба було сісти за стіл переговорів".

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"І Донбас був би у складі Росії, тобто України...", - заявив диктатор.

Він додав, що у Білорусі єдина позиція з РФ щодо "українського питання":

"Черговий раз обвести нас навколо пальця не вийде".

За його словами, треба "вірити фактам, а заяви й обіцянки - це заяви й обіцянки".

"Якби не було цих випробувань, їх потрібно було придумати. Вони змусили нас серйозно задуматися про самодостатність, важливість опори на власні сили, продовольчу безпеку і технологічний суверенітет", - зазначив Лукашенко.

Також він заявив, що якщо Росія домовиться зі США, то "труба Україні та Європі разом узятим".

Заяви Путіна про перемир'я

Путін під час пресконференції за підсумками переговорів з Олександром Лукашенком заявив, що Росія готова на перемир'я в Україні, але тільки "якщо воно призведе до довгострокового миру і усуне початкові причини війни".

Крім того, Путін наполягає на тому, що врегулювання має відповідати "реаліям на землі".

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