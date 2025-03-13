Сьогодні білоруського намісника терміново викликали в Кремль на консультацію.

У США немає чіткого плану щодо врегулювання війни в Україні, а у Кремля на руках "великі козирі". Про це під час візиту до РФ заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Абсолютно точно можу сказати, що в американців немає жодного плану щодо конфлікту в Україні. Абсолютно немає. Може, загальні риси [є] зупинити війну, інше. Вони що роблять? Вони зондують ґрунт: а що ці хочуть, а що ці?" - сказав він.

Лукашенко також торкнувся питання наявності "карт" на руках у сторін. На його думку, Росія володіє "великими козирями", оскільки на фронті у неї нібито все добре, і економіка працює.

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Білоруський диктатор вважає, що українці погодилися на 30-денне перемир'я, розраховуючи, що Росія точно відмовиться, і це дасть "козирі" вже Києву.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія не хоче укладення тимчасового перемир'я в Україні. За його словами, Москва "зацікавлена в довгостроковому врегулюванні".

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Росії попередили про неприпустимість розміщення іноземних миротворчих військ на території України. Такий крок буде розцінений Кремлем як пряме втручання в "конфлікт".

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