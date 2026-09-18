'Давайте жити дружно': Путін видав нову порцію заяв про НАТО та Україну

Очільник Кремля стверджує, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи.

Російський президент Володимир Путін заявив, що у його країни нібито немає агресивних намірів щодо Європи, повідомляють росЗМІ.

"У РФ немає жодних агресивних намірів щодо Європи", – заявив Путін.

При цьому диктатор стверджує, що загроз не стає менше, оскільки НАТО розширюється, та закликав інші країни "жити дружно".

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"Давайте жити дружно, інакше нам доведеться відповідати, по-іншому не буде", – сказав він.

Путін також наголосив, що Росія звернула увагу на європейські навчання в Балтійському морі, присвячені відпрацюванню захоплення цивільних суден. Він заявив про готовність країни-агресорки відповідати в разі захоплення російських суден.

Згадав очільник Кремля і про ядерну зброю.

"Ядерна тріада залишається гарантією суверенітету РФ", – наголосив він.

Також Путін зробив кілька висловлювань що України. Зокрема, він заявив, що владу в Україні "узурпувала зграя розкрадачів державної скарбниці".

Іронично, що незмінний правитель РФ, який зараз відсиджує свій пʼятий президентський термін, заговорив про демократію. Мовляв, відсутність виборів в Україні є проявом диктатури. Варто зазначити, що проведення виборів під час дії воєнного стану прямо суперечить Конституції України.

Окрім цього, російський диктатор вкотре заявив, що Захід використовує українців як "гарматне м’ясо".

Погрози Путіна в бік Європи: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Путіна, введення європейських військ на територію України нібито означатиме війну з Росією. При цьому, очільник Кремля стверджував, що Росія не загрожує і не збирається загрожувати країнам Європи. На його думку, "помилки" Європи в енергетиці призведуть до ще більшого зростання цін на газ для європейців. За словами Путіна, населення Європи нібито усвідомлює, що "їхні керівники підштовхують їх до війни з Росією, цим пояснюються й недавні результати АдГ на виборах у Німеччині".

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що право вирішувати, які війська можуть перебувати на території України, повинно належати не президенту РФ Володимиру Путіну, а самій Україні. Так він відреагував на заяву очільника Кремля про те, що присутність європейських військ в Україні автоматично означатиме війну Росії з Європою. Сікорський наголосив, що Польща і партнери допомагають Україні саме для того, щоб позбавити Путіна можливості ухвалювати подібні рішення за неї.

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