За його словами, введення європейських військ на територію України нібито означатиме війну з Росією.

Президент Росії Володимир Путін виступив із новою серією погроз на адресу Європи. Його висловлювання публікують російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, введення європейських військ на територію України нібито означатиме війну з Росією.

"До чого вони зараз підштовхують народи своїх країн? До війни з Російською Федерацією? Зараз вони говорять про те, що вони думають про те, як вводити війська на територію України. Це означає війну з Росією. Росія не загрожує і не збирається загрожувати країнам Європи... Помилки Європи в енергетиці призведуть до ще більшого зростання цін на газ для європейців", - сказав він.

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Путін стверджує, що Росія продає енергоресурси за цінами, які формуються ринковим шляхом.

"Я вважаю, що все, що зараз відбувається в Європі загалом, - це результат системних помилок, допущених так званим Заходом, або, точніше, західними глобалістами у сферах політики, безпеки та економіки. Помилки роблять усі: ми й самі припустилися їх чимало, як і решта світу. Але проблема глобалістського Заходу полягає в тому, що після закінчення холодної війни та розпаду Радянського Союзу вони уявили себе мешканцями вершини Олімпу і, мабуть, повірили у власну вседозволеність та непогрішність. І вони почали множити ці помилки. У Росії немає підстав для конфлікту з Європою, все було вирішено за підсумками Другої світової війни", - заявив президент.

За його словами, населення Європи нібито усвідомлює, що "їхні керівники підштовхують їх до війни з Росією, цим пояснюються й недавні результати АдГ на виборах у Німеччині".

Амбіції Путіна

Раніше ЗМІ писали, що в російській армії склалася "повсюдна культура брехні" щодо бойових успіхів, що призвело до того, що російський диктатор Володимир Путін має сильно спотворене уявлення про ситуацію на фронті в Україні.

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