Путін видав нову порцію загроз у бік Європи

Президент Росії Володимир Путін виступив із новою серією погроз на адресу Європи. Його висловлювання публікують російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, введення європейських військ на територію України нібито означатиме війну з Росією.

"До чого вони зараз підштовхують народи своїх країн? До війни з Російською Федерацією? Зараз вони говорять про те, що вони думають про те, як вводити війська на територію України. Це означає війну з Росією. Росія не загрожує і не збирається загрожувати країнам Європи... Помилки Європи в енергетиці призведуть до ще більшого зростання цін на газ для європейців", - сказав він.

Відео дня

Путін стверджує, що Росія продає енергоресурси за цінами, які формуються ринковим шляхом.

"Я вважаю, що все, що зараз відбувається в Європі загалом, - це результат системних помилок, допущених так званим Заходом, або, точніше, західними глобалістами у сферах політики, безпеки та економіки. Помилки роблять усі: ми й самі припустилися їх чимало, як і решта світу. Але проблема глобалістського Заходу полягає в тому, що після закінчення холодної війни та розпаду Радянського Союзу вони уявили себе мешканцями вершини Олімпу і, мабуть, повірили у власну вседозволеність та непогрішність. І вони почали множити ці помилки. У Росії немає підстав для конфлікту з Європою, все було вирішено за підсумками Другої світової війни", - заявив президент.

За його словами, населення Європи нібито усвідомлює, що "їхні керівники підштовхують їх до війни з Росією, цим пояснюються й недавні результати АдГ на виборах у Німеччині".

Амбіції Путіна

Раніше ЗМІ писали, що в російській армії склалася "повсюдна культура брехні" щодо бойових успіхів, що призвело до того, що російський диктатор Володимир Путін має сильно спотворене уявлення про ситуацію на фронті в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: