У Польщі різко відповіли на нові погрози Путіна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що право вирішувати, які війська можуть перебувати на території України, повинно належати не президенту РФ Володимиру Путіну, а самій Україні. Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає Еспресо.
У нього запитали, як він оцінює заяву російського лідера про те, що присутність європейських військ в Україні автоматично означатиме війну Росії з Європою - чи це серйозна погроза, чи черговий блеф Кремля.
"Уся ця війна точиться для того, щоб не Путін вирішував, які війська можуть бути в Україні, тільки Україна", - відповів Сікорський.
За словами міністра, Польща і партнери допомагають Україні саме для того, щоб позбавити Путіна можливості ухвалювати подібні рішення за неї.
Він також заявив, що члени НАТО повинні посилити військові навчання у Калінінградській області, щоб російська влада "не знала, чого чекати".
Погрози Путіна Європі
Раніше Путін заявив, що введення європейського контингенту в Україну означатиме війну з Росією, водночас стверджуючи, що сама Москва нібито ніколи не погрожувала європейцям.
Згодом генерал армії США, головнокомандувач військ НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк сказав, що найближчим часом Росія може вдатися до нової провокації або військової операції, а серед потенційних напрямків - Фінляндія, країни Балтії, північ Норвегії, Молдова та Україна.