Іран сховав головну ядерну базу в горі, тільки США можуть її знищити, - NYT

США не погодились постачати Ізраїлю такі ракети, побоюючись, що країна застосує їх проти Ірану.

Найбільш укріплений ядерний об'єкт Ірану, Фордо, був побудований глибоко в горі, щоб захистити його від нападу. Тільки американські військові мають бомбу, здатну знищити його, пише The New York Times.

Фортеця ядерної програми Ірану

Фордо — надзвичайно укріплений підземний ядерний об’єкт Ірану, збудований усередині гори для захисту від повітряних атак. Він відіграє ключову роль у збагаченні урану, який, за даними МАГАТЕ, у 2023 році досяг рівня 83,7% — майже порогу ядерної зброї.

Лише США мають авіаційну бомбу, здатну вразити Фордо — 13 000-кілограмову GBU-57 (MOP). Її може нести тільки стратегічний бомбардувальник-невидимка B-2. Ізраїль не має подібного озброєння і не отримав дозволу від США на його закупівлю.

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"Ми не постачали ці бомби Ізраїлю, бо не хотіли, щоб вони їх використали", — сказав генерал Джозеф Вотел, колишній глава Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Ізраїльський підхід: удари навколо Фордо

Військові чиновники вважають, що Ізраїль може пошкодити підтримувальні об’єкти довкола Фордо — електростанції, інфраструктуру, входи в об'єкт. Також обговорюється можливість використання спецназу для закладення вибухівки всередині.

"Фізика проблеми лишається незмінною", — наголосив генерал Кеннет Маккензі. "Це дуже складна ціль".

У минулому Ізраїль успішно атакував об’єкти в Сирії, використовуючи авіацію та спецоперації. Один із розглянутих планів щодо Фордо передбачає гелікоптерну висадку спецназу з підривом об'єкта зсередини. Але в Ірані така місія є значно ризикованішою.

"Не все зводиться до злету та бомбардування", — сказав посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер.

США між стримуванням і ризиком

Наразі президент Трамп не схвалив зміну політики щодо передачі "бомб-пробійників" Ізраїлю. У Вашингтоні занепокоєні, що спільний удар по Фордо може спричинити міжнародну кризу, радіаційне забруднення та удари у відповідь по американських базах.

"Участь США в ударі по Ірану буде розцінена як агресія проти суверенної держави", — попереджає генерал Вотел.

Тим часом США переміщують танкери-заправники та літаки до регіону на тлі загострення. Ізраїль має повітряне домінування над частиною іранського простору, що відкриває обмежені можливості для удару по Фордо, але без гарантії успіху.

Удари Ізраїлю по Ірану

У червні 2025 року Ізраїль завдав авіаударів по ядерних об'єктах Ірану, стверджуючи, що Тегеран наблизився до створення атомної бомби. У відповідь Іран атакував ізраїльські міста балістичними ракетами та дронами.

Це — перший прямий конфлікт між країнами, який вийшов за межі проксі-війни. Обидві сторони зазнали втрат серед цивільного населення. Існує ризик втягнення інших гравців регіону, зокрема США.

Ключова загроза — поширення війни на Близький Схід і дестабілізація глобальної безпеки.

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