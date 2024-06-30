У Генштабі кажуть, що армія навчилася поводитися з ЯО.

Начальник Генштабу Збройних Сил Білорусі Павло Муравейко заявив, що вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю, якщо суверенітету і незалежності країни загрожуватиме небезпека.

"Один з останніх аргументів і тез, які виступають стримувальним фактором, - це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу", - цитує генерал-майора БЕЛТА.

Він заявив, що незабаром Білорусь стане членом Шанхайської організації співробітництва і Польща хоче завадити цьому або "кинути ложку дьогтю в ту банку меду, яка сьогодні побудована".

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Кордон із Білоруссю

Нагадаємо, раніше Муравейко заявив, що вони помітили біля кордону з Україною підрозділи спецпризначенців і тепер побоюються "проникнень ДРГ і провокацій".

А заступник командувача силами спецоперацій сказав, що Україна нібито стягує до кордону з Білоруссю свої війська, а Захід хоче втягнути країну у війну.

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