В ССО Білорусі заявили, що Україна 'втягує' їх у війну

Також білоруси стверджують, що Україна нібито стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.

Міністерство оборони Білорусі заявило, що Україна стягує війська до кордону та нібито намагається "втягнути країну у війну".

Про це заявив заступник командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадим Лукашевич. За його словами, Україна нібито стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.

"Зокрема, у Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку", - стверджує він.

Крім того, Лукашевич заявив, що ситуація на білорусько-українському кордоні нібито "характеризується наростанням напруженості".

"Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби залучити нашу країну до війни. За цих складних умов наша країна робить все, щоб зберегти мир на білоруській землі", – додав Лукашевич.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нещодавно в Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія намагатиметься інформаційно "розгойдати" тему наступу з Білорусі, щоб вплинути на логістику і розтягнути українські сили.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко заявив, що сьогодні в окупантів немає сил і засобів для наступу з Білорусі. "Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і було вжито всіх необхідних заходів", - додав він.

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