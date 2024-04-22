Росія ставиться до Польщі з особливою увагою, заявила представник МЗС Росії Захарова.

У Росії прокоментували умовне "так" президента Польщі Анджея Дуди на розміщення ядерної зброї США на польській території.

Як відомо, він нагадав про відповідну готовність Польщі в одному зі своїх останніх інтерв'ю, уточнивши, що його про це вже раніше запитували союзники. У Росії назвали слова Дуди провокаційними. Коментар дала представниця МЗС Марія Захарова. Її заява опублікована на сторінці ворожого міністерства.

"Свої амбіції в плані того, як би міцніше "пригорнутися" до розміщеної в Європі ядерної зброї США, польська влада не приховує давно й активно їх вплітає у свою глибоко ворожу щодо Росії політику", - зазначила Захарова.

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Вона дорікнула Польщі тим, що їй мало бути членом НАТО - перебувати в Альянсі, який давно позиціонує себе ядерним. Також Захарова звинуватила Варшаву в інтенсивній участі у спільних ядерних місіях НАТО. Резюмувала свою реакцію на слова Дуди представниця МЗС РФ погрозою: не даремно, в Росії ставляться до Польщі з особливою увагою - як Москва, так і Мінськ враховуватимуть "польський фактор", вживатимуть заходів безпеки, заявила Захарова.

Дипломат вирішила, що Варшаві хочеться привернути увагу Генштабу Росії. Вона пригрозила Дуді: якщо Польща розмістить у себе американську "ядерку", буде пряме військове зіткнення - її територія буде легітимною ціллю для РФ.

"Варшава, схоже, маніакально домагається того, щоб привернути ще більшу увагу військових планувальників у російському Генштабі. Не важко припустити, що в разі появи американської ядерної зброї на території Польщі відповідні об'єкти негайно поповнять список легітимних цілей для ураження в ситуації прямого військового зіткнення з НАТО", - йдеться в її заяві.

Дуда підтвердив готовність Польщі розмістити ядерку

Зазначимо, скандальну для сприйняття Кремля заяву президент Польщі зробив в інтерв'ю Fakt.pl. Анджей Дуда підтвердив, що Польща неодноразово обговорювала цю тему з США. "Я не приховую, що коли мене про це запитували, я заявляв про нашу готовність", - сказав він.

Дуда нагадав про загрози, які створює для Польщі та країн Балтії Росія: вона мілітаризує район Кенігсберга, нещодавно Путін дав ядерну зброю Білорусі, уточнив політик. Він сказав: якщо в НАТО вирішать розмістити ядерну зброю в Польщі з міркувань безпеки - Варшава не буде проти. "Ми готові до цього", - акцентував Дуда.

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