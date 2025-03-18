Також в країні прокоментували питання вступу України до ЄС.

Угорщина не підтримає висновки Європейського Союзу щодо України, адже це "суперечить угорській позиції та національним інтересам" країни. Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока.

За його словами, Угорщина не може підтримати таке рішення через те, що воно містить перелік стратегічних пунктів та закликає до подальшого прискорення процесу вступу України в ЄС.

Бока також наголосив, що Європейський Союз навряд чи зможе досягти консенсусу серед усіх членів, тому, швидше за все, "повториться сценарій 6 березня" (йдеться про ситуацію, коли Угорщина не погодила декларацію на підтримку України на саміті ЄС - УНІАН).

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Крім того, політик прокоментував питання вступу України до ЄС. Він додав, що майбутнє процесу розширення союзу "в руках угорських громадян".

"Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", - сказав Бока.

Позиція Угорщини щодо України - останні новини

Раніше видання Politico писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір "вирішити долю" України в ЄС за допомогою опитування всередині країни. За його словами, угорці вже скоро під час опитування зможуть висловити свою думку про те, чи хочуть вони того, щоб Україна вступила до Європейського Союзу.

Також повідомлялось, що Орбан закликав ЄС почати прямі переговори з Москвою щодо України. За інформацією ЗМІ, свою вимогу Орбан виклав у листі на ім'я голови Ради ЄС Антоніу Кошти.

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