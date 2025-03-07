Прем'єр-міністр Угорщини повідомив про це відразу ж після саміту в Брюсселі.

Угорці вже скоро під час опитування зможуть висловити свою думку про те, чи хочуть вони того, щоб Україна вступила до Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. При цьому голосування матиме консультативний характер, але його результати, найімовірніше, виявляться несприятливими для України, пише Politico.

Орбан сказав про це після екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі

"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для збору думки народу, тому ми скористаємося нею і зараз", - сказав він. Повідомляється, що уряд Орбана провів понад десяток таких опитувань із найрізноманітніших питань, від міграції до прав ЛГБТК+, з 2010 року.

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Усім громадянам Угорщини, які досягли виборчого віку, поштою розсилають листи із запитаннями і варіантами відповідей, найчастіше у вигляді простого "так" або "ні". Однак, як зазначають угорські ЗМІ, формулювання запитань часто мають упереджений характер, а результати в переважній більшості випадків збігаються з позицією уряду.

Варто також зазначити, що Угорщина виявилася єдиною країною на саміті, яка відмовилася підтримати спільну заяву на користь поставок зброї Україні.

Інші новини про Віктора Орбана

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа готується вирішити проблему з прем'єр-міністром Угорщини. Чиновники шукають способи обійти блокування з боку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Розглядається як формування партнерств між охочими країнами, так і ініціативи, що не потребують одностайного схвалення.

Крім того, Орбан закликав ЄС почати прямі переговори з Москвою щодо України. Політик виступив проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 країн-членів блоку.

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