Очікується, що Зеленський підпише пакт на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

Очікується, що Європейський Союз підпише в четвер угоду про безпеку з президентом України Володимиром Зеленським, пообіцявши й надалі постачати Києву зброю, військову підготовку та іншу допомогу протягом багатьох наступних років.

В угоді буде викладено зобов'язання ЄС допомогти Україні в дев'яти галузях політики безпеки й оборони, включно з постачанням зброї, військовою підготовкою, співпрацею в оборонній промисловості та розмінуванням, згідно з проєктом, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Очікується, що Зеленський підпише пакт на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Офіційно про його візит не було оголошено, але дипломати заявили, що його присутність очікується.

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Пакт покликаний доповнити аналогічні угоди, укладені між Україною та її союзниками, оскільки вона продовжує захищатися від вторгнення Росії.

У документі йдеться про те, що в разі "майбутньої агресії" ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин проконсультуватися щодо потреб Києва і "швидко визначити" наступні кроки відповідно до зобов'язань.

У проєкті документа ЄС ідеться про те, що його зобов'язання залишатимуться чинними, "доки Україна прямує своїм європейським шляхом", і їх буде переглянуто найпізніше через 10 років.

У ньому не вказується вартість або кількість майбутньої допомоги. У ньому зазначається, що цього року ЄС погодився виділити 5 мільярдів євро (5,34 мільярда доларів) у фонд військової допомоги Україні. Але він не може обіцяти те ж саме на найближчі роки.

"Подальші зіставні щорічні збільшення можна передбачити до 2027 року", - йдеться в документі.

Пакти про безпеку для України - деталі

Цей документ є частиною ширших зусиль партнерів України з надання гарантій того, що вони підтримуватимуть Київ у довгостроковій перспективі. Такі країни, як США, Велика Британія, Франція та Німеччина, уклали з Києвом пакти про безпеку.

Офіційні особи заявляють, що такі угоди - це не те саме, що пакт про взаємну оборону між країнами НАТО, а зобов'язання надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки і запобігання будь-якому майбутньому вторгненню.

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