Пеллегріні підтвердив, що країна бере участь у підтримці чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України.

Пеллегріні під час візиту до Чехії сказав, що Братислава підтримує Київ такими способами, про які не надто часто говорять. Як приклад він навів постачання електроенергії, щоб українська енергосистема не зазнала колапсу, повідомляє видання Pravda.

Пеллегріні підтвердив, що країна бере участь у підтримці чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

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"Завдяки нашим виробничим потужностям ми зробимо значний внесок в успіх чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів", - сказав президент.

Він стверджує, що Словаччина збільшила виробництво і ремонт снарядів необхідних калібрів.

"Значна частина із зібраних Чехією боєприпасів буде відновлена і вироблена безпосередньо на словацьких заводах", - додав він.

Чеська ініціатива щодо снарядів - деталі

До кінця цього року ЗСУ отримають близько 500 тис. артилерійських снарядів у рамках допомоги від Чехії.

Як повідомило видання Euractiv з посиланням на чеських чиновників, постачання боєприпасів заплановано на липень. Однак їхню кількість джерела видання не розкрили. Нагадаємо, чеська влада не розголошує, в яких країнах купують боєприпаси для ЗСУ.

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