Росія завжди заперечувала свою причетність до злочину.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) встановив, що відповідальність за вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка несе Росія.

Про це йдеться у рішенні суду.

Литвиненко, колишній російський шпигун, який став громадянином Великої Британії, помер від отруєння полонієм у 2006 році в Лондоні.

Розслідування, проведене у Британії у 2016 році, показало, що вбивство "імовірно, було схвалене" президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте такожЄвросоюз підтримав Францію у скандалі з підводними човнамиОднак Росія завжди заперечувала свою причетність до злочину.

За даними британського розслідування, колишній охоронець КДБ Андрій Луговий та ще один росіянин Дмитро Ковтун навмисне отруїли Литвиненка, додавши радіоактивну речовину у його напій.

Вдова Литвиненка Марина подала позов проти Росії у Страсбурзький суд з прав людини, який погодився з висновками британського розслідування.

"Суд, зокрема, встановив наявність вагомих доказів того, що під час отруєння Литвиненка, Луговий і Ковтун діяли у ролі агентів Російської держави", – йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Європейський суд з прав людини дійшов висновків, що відмова Росії спростувати твердження про те, що вона організувала напад, ще більше вказує на відповідальність РФ.

І Луговий, і Ковтун свою причетність заперечують.

Суд зобов’язує Росію сплатити вдові Литвиненка Марині компенсацію у розмірі 100 тисяч євро, а також судові витрати у розмірі 22,5 тисячі євро.

З 1990-х Литвиненко критикував політику Кремля й особисто Путіна. У своїй викривальній книжці екс-співробітник ФСБ вказав на причетність російських спецслужб до організації низки терактів у Росії, зокрема вибухів житлових будинків.

Після еміграції до Британії у 2000 році проти Литвиненка було відкрито кілька кримінальних проваджень.

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Автор: Яна Ставська