Зеленський проситиме допомоги в ЄС для підвищення зарплат військовим

Президент України заявив, що звернеться до європейських лідерів із проханням профінансувати підвищення зарплат військовим, щоб залучити більше добровольців.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим, щоб подолати дефіцит новобранців та зберегти обороноздатність країни на тлі триваючого вторгнення Росії.

"Раніше європейці відмовлялися фінансувати зарплати нашим військовослужбовцям, лише зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх", - заявив Зеленський журналістам у Києві, цитує Bloomberg.

Кампанія мобілізації в Україні втрачає популярність серед суспільства, втомленого війною, що триває вже четвертий рік. На відміну від РФ, яка заманює контрактників грошима, Україна прагне зробити ставку на добровольців — через підвищені виплати за службу. Проте це серйозно навантажить держбюджет, дефіцит якого і так перевищує 20% ВВП.

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Зеленський вже обговорює фінансове питання з Урсулою фон дер Ляєн, Марком Рютте, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та представниками США. Він наголошує, що йдеться не просто про підтримку, а про інвестицію в спільну безпеку.

Українська армія активно переходить на власне виробництво озброєнь. За словами президента, щороку потрібно $25 млрд на дрони, ракети та засоби РЕБ. Уже зараз для нарощування виробництва необхідно $6 млрд.

США погодилися купувати українські дрони, однак Зеленський хоче укласти масштабніший контракт — на $10–30 мільярдів. Переговори ведуть міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умєров і радник президента Олександр Камишин.

Зарплати військових в Україні

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ складається із сукупності з основних виплат, додаткових виплат і одноразових виплат. Мінімальний розмір грошового забезпечення військового становить 20 130 грн.

Грошове забезпече ння військових, які служать у тилу, треба збільшувати. Таку думку висловив рекрутер Сил безпілотних систем Петро Конопля. Він додав, що військовий в тилу заробляє менше, ніж охоронець в супермаркеті.

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