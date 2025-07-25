Голова ВР повідомив про засідання парламенту 31 липня.

Засідання Верховної Ради України щодо розгляду президентського законопроекту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться в четвер, 31 липня. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.

"Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року", - написав він.

Стефанчук зазначає, що під час розгляду цього законопроекту буде пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

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За його словами, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи.

Закон про НАБУ і САП - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП),

Це викликало критику у європейських партнерів України, а також відбулися акції протесту в Києві та інших містах України.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт (реєстраційний номер 13533), у якому містяться норми про незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП, до Верховної Ради України.

Зокрема, у документі повідомляється, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора України, Нацполіції - за методологією, погодженою зі Службою безпеки України, - не рідше ніж один раз на два роки повинен буде проводити поліграфологічні дослідження працівників цих органів на предмет вчинення дій на користь Росії.

Також у документі зазначено, що, протягом 6 місяців із дня набрання Законом чинності (після голосування), СБУ повинна буде провести перевірку співробітників вище зазначених відомств на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро відразу повідомили, що підтримали президентський законопроект.

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