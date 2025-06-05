Інколи трапляються випадки, що у цивільному житті на аналогічних посадах можна заробляти помітно більше, ніж на службі.

Грошове забезпечення військових, які служать у тилу, треба збільшувати. Таку думку висловив рекрутер Сил безпілотних систем Петро Конопля в інтерв'ю для проєкту Радіо свобода "Донбас Реалії".

На його думку, держава повинна збільшити грошове забезпечення військових, бо йому інколи соромно, що у цивільному житті можна заробляти більше, ніж під час служби, наприклад, на тиловій посаді.

Зокрема, він згадав, як до нього приходив чоловік, який має дружину і двох дітей, заробляє на своїй цивільній роботі 50 тис. грн. На аналогічній посаді, але у підрозділі, цей чоловік заробляв би значно менше - 20 тис. грн.

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"Як йому йти - він заробляв 50, а зараз на 20 йти? Вважаю, що державі, людям, має бути соромно, що військовий отримує 20 тис. грн, а охоронець в АТБ 25...", - сказав Конопля.

Зарплати військових в Україні

Зарплата військових залежить від звання, які вони виконують та місця несення служби.

Цього року грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ складається із сукупності з основних виплат, додаткових виплат і одноразових виплат. Мінімальний розмір грошового забезпечення військового становить 20 130 грн.

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