За словами президента України, російський диктатор повинен відчути цю силу.

Російський диктатор Володимир Путін "не готовий до компромісів", аби зупинити свою жорстоку війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Post.

За його словами, президент США Дональд Трамп має силу змусити російського лідера "стати на коліна", прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити "соціальний вибух" у Росії.

"Він повинен це відчути", - наголосив Зеленський.

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Глава держави додав, що "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій, маючи на увазі заяву президента США про те, що він введе 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо РФ не погодиться на мирну угоду. Водночас президент вважає, що 50-денний термін означає лише більше смертей та руйнувань в Україні.

"П'ятдесят днів для нас - це просто кожен день страшний", - попередив український лідер.

За словами Зеленського, така затримка дає Путіну ще більше часу для здійснення своїх воєнних злочинів.

"Путін змарнував час президента Трампа. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій, і чим швидше це буде зроблено, тим краще", - зауважив глава держави.

Український президент додав, що Трамп розчарований тим, що Росія не поважає людське життя, навіть власного народу.

"Я думаю, що президент Трамп вірив, що росіяни дійсно готові закінчити війну, тому що їм шкода людей, які гинуть, і я думаю, що він розчарований тим, що ці росіяни не дуже піклуються про життя людей. Трамп ставиться до смерті людей серйозніше, ніж Путін. Це болить йому більше - він про це говорить - ніж Путіну, який зовсім не шкодує про своїх людей, а вони ж його громадяни", - сказав Зеленський.

Політик зазначив, що економічні санкції є "гуманітарним" способом допомогти закінчити війну, адже США не будуть брати участі в летальних діях проти РФ.

"Зі свого боку, ми будемо працювати над тим, щоб надати [Трампу] більше інформації, більше аргументів на користь жорстких санкцій проти Росії".

Ультиматум Трампа щодо РФ - останні новини

Як писав УНІАН, завдяки погрозам Трампа стало відомо, що Індія майже готова відмовитися від російської нафти. Зокрема міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі наголосив, що на ринку з'являється багато нових постачальників, таких як Гайана. Також Індія збільшує обсяги розвідки та видобутку.

Крім того, державна Indian Oil Corp планує майже відмовитися від сировини з Росії, якщо російські поставки потраплять під санкції.

"Постачання повернуться до того ж рівня, який був до української кризи (російсько-української війни, - УНІАН), коли російські поставки до Індії становили менше 2%", - сказав журналістам очільник компанії.

Водночас український дипломат і політик Роман Безсмертний пояснив, чому Трамп в ультиматумі для Путіна використав дедлайн у 50 днів. На його думку, такий термін є "інструментом для створення загальної істерії".

"50 днів - це рівно стільки, скільки тривають канікули Конгресу. Це не більше й не менше. Саме стільки потрібно, щоб знову зібралася Палата представників. І Трамп, власне, цим і користується – трошки пригальмував процес. Чому? Бо йдеться про санкційний закон, який зараз активно обговорюється", - додав Безсмертний.

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