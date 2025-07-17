Нью-Делі збільшує обсяги розвідки та видобутку "чорного золота".

Індія зможе знайти заміну російській нафті у разі її потрапляння під вторинні американські санкції та, ймовірно, скоротить її імпорт до мінімуму у разі посилення обмежень, повідомляє Reuters.

За словами міністра нафти Індії Хардіпа Сінгх Пурі, на ринку з'являється багато нових постачальників, таких як Гайана. Крім того, Індія збільшує обсяги розвідки та видобутку.

"Я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим впораємося… Індія диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли, я думаю, з 27 країн, в яких ми купували раніше, до 40 країн зараз", - сказав індійський міністр на галузевому заході в Нью-Делі.

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Видання зазначає, що у першій половині цього року імпорт нафти з Росії в Індію незначно зріс, причому приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd і Nayara Energy здійснили близько половини від загальної кількості закупівель у Москви.

РФ продовжує залишатися головним постачальником нафти до Індії, за нею йдуть Ірак, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, констатують журналісти.

У випадку, якщо російські поставки потраплять під санкції, державна Indian Oil Corp планує майже відмовитися від сировини з Росія.

"Постачання повернуться до того ж рівня, який був до української кризи (російсько-української війни, - УНІАН), коли російські поставки до Індії становили менше 2%", - заявив журналістам очільник компанії.

Трамп поставив ультиматум Росії

Президент США Дональд Трамп дав Кремлю 50 днів, щоб погодитися на мирну угоду щодо завершення російсько-української війни. В іншому разі, за його словами, на Росію чекають нові жорсткі санкції, зокрема проти енергетичного експорту.

Серед потенційних обмежень - 100% мита на експорт до США з країн, які купують російську нафту та не допомагають Україні. Втім аналітики сумніваються, що президент США втілить у життя свою погрозу.

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