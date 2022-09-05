Цьому тигру декілька місяців, на Закарпаття його привезли з Донбасу, рятуючи від війни.

На українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті.

Про небезпечного звіра попередили жителів словацького села Улич на сході Словаччини, повідомляє портал tvnoviny.sk.

"Повідомляємо вам, що поряд із селом переміщається тигр, що втік із зоопарку в Україні. Просимо вас бути пильними та обмежити пересування за межами ваших будинків. Якщо ви побачите тварину, телефонуйте до поліції чи голови села", - йшлося у попередженні.

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"Надійшли три телефонні дзвінки з попередженням з поліції. Спочатку про те, що тигр перетинає кордон, пізніше про те, що він уже перейшов кордон і останнє повідомлення про те, що він прямує до кадастру нашого села", - сказав голова села Ян Холінка.

Тигра також зафіксувала фотопастка приблизно за 5 км від села Брезовець.

Попередження про звіра також з'явилося на Facebook-сторінці поліції Словаччини. Згідно з опублікованою інформацією, попередження про тигра поліція отримала від своїх українських колег у суботу о 17:30.

З’ясувалося, що тигр утік із домашнього розведення одного із мешканців села Стричава Закарпатської області. Мирослав Бураль, директор адміністрації національного парку "Полонини", підтвердив цю інформацію агентству TASR. За його словами, дитинча тигра вивезли із зоопарку на сході України на початку війни.

"Це дитинча кількох місяців, воно було поміщене у розведенні у вольєрі, куди його ходили фотографувати сім'ями з дітьми, тому він звик до присутності людей", - розповів Бураль.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині показали трьох маленьких тигренят. Матір смугастих малюків пережила окупацію, вона завагітніла усього за день до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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