Йому пощастило, адже зазвичай тварини гинуть у таких пожежах.

У Львівській області надзвичайники під час ліквідації пожежі сухої трави врятували зайченя.

Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних подій у Львівській області.

"Зазвичай, під час таких пожеж неминуче гинуть тварини. Цьому маленькому зайченяті пощастило. Його витягли з вогню рятувальники 50-го Державного пожежно-рятувального поста м. Бібрка під час гасіння пожежі сухої трави в с. Кнісело Львівського району", - йдеться у повідомленні.

Тварину відвезли у пожежну частину, зараз нею опікуються рятувальники.

Відзначається, що зараз в Україні значно зросла кількість пожеж в екосистемах - лише за добу у Львівській області ліквідували 87 таких займань.

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