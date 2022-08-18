Батьків тигренят звели усього на одну добу, 23 лютого.

На Київщині показали трьох маленьких тигренят. Матір смугастих малюків пережила окупацію, вона завагітніла усього за день до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Тигриця Шуша народила двох хлопчиків та одну дівчинку. Її звели із самцем усього на один день, 23 лютого. Потім, коли частина Київської області була тимчасово окупованою рашистами, тигриця мужньо переносила вагітність.

Персонал звіринцю дуже хвилювався за хижачку. Проте усе обійшлося. Шуша народила трьох смугастих малюків.Нині маленькі хижаки потроху починають їсти м'ясо. Імен їм ще не обрали. Зазвичай імена пропонують відвідувачі звіринцю, проте нині людей там небагато. Тварини сумують без відвідувачів, бо звикли до уваги.

Попри те, що планово тварин не спарювали , адже цієї весни намагалися вберегти вже існуюче поголів'я, малечі у звіринці вистачає.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що науковці зібрались відродити вимерлий вид тасманійського тигра.

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