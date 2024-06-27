В інших двох резолюціях йдеться про створення спецтрибуналу для Росії та посилення санкцій.

Сьогодні, 26 червня, Парламентська Асамблея Ради Європи на засіданні підтримала резолюцію "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру".

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України. В документі зазначено, що держави-члени організації будуть допомагати Україні у збиранні, фіксації, документуванні та зберіганні доказів злочинів, які Росія скоїла проти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні.

Це включає оцінку завданих збитків і отримання репарацій. Крім того, держави-члени сприятимуть Україні в оцифруванню об’єктів культурної спадщини та власності, у розбудові інституцій для ефективного використання фінансування, у поліпшенні управління спадщиною та здійсненні реконструкцій.

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"Це важливий фундамент для того, аби відповідальність для Росії за зазіхання на нашу ідентичність настала. Вже розпочинаємо роботу над імплементацією", - зазначила голова комітету гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, на основі звіту якої приймалося рішення.

Зазначається, що загалом ПАРЄ на засіданні прийняла три резолюції, що стосуються України. За інформацією МКІП, у документах також згадується створення спеціального трибуналу для Росії та посилення санкцій.

Злочини Росії

Як повідомляв УНІАН, в Парламентській Асамблеї Ради Європи також піднімали питання про викрадених Росією українських журналістів, серед яких і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

За словами Кравчук, понад місяць тому вони звернулися до міжнародних організацій та парламентів світу із закликом посприяти звільненню українських журналістів. Вона зазначила, що офіційного механізму повернення цивільних полонених немає, оскільки під час війни військові не можуть брати їх у полон.

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