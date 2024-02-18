Також тривають перемовини зі Сполученими Штатами.

Україна погодила безпекові угоди ще з декількома країнами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Три угоди є у нас. Сьогодні була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Сьогодні навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії", - сказа він.

Президент зазначив, що також зараз триває робота над безпековою угодою між Україною та Сполученими Штатами Америки. "Два етапи перемовин вже були. Бачу в цьому в найближчому часі позитив", - додав він, зазначивши, що не вважає цю угоду альтернативою допомозі від США.

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Гарантії безпеки для України: що відомо

Наразі Україна підписала безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною та Францією.

Згідно з британською угодою про співробітництво у сфері безпеки, держави обмінюватимуться розвідданими та співпрацюватимуть у сфері оборонної промисловості. Також Велика Британія обіцяє допомогати Україні в разі нового російського нападу.

В угоді з Німеччиною йдеться про підтримку України стільки, скільки буде потрібно для її захиститу, відновлення територіальної цілісності та стримування майбутньої агресії РФ.

Франція зобов'язується допомогти Україні у захисті від РФ, відбудові та інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій.

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