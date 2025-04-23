'Формату з Рубіо не може бути': ЗМІ розкрили деталі зриву переговорів в Лондоні

Делегація Києва на шляху до Лондона і готова до будь-яких форматів переговорів, зазначає інформоване джерело у коментарі ЗМІ.

Українська делегація готова до всіх форматів переговорів у Лондоні. Втім, зустріч за участю США, Великої Британії, Франції та України, схоже, не відбудеться.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на коментар інформованого джерела щодо перемовин у Лондоні. Співрозмовник уточнив, що делегація Києва на шляху до Лондона.

"Поки ситуація приблизно така, що наша делегація на шляху на зустріч, зустріч планувалася в середині дня, її організатори британці, і саме Лондон всіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до перемовин. Якщо Рубіо пропускає, то ясно тоді, що формату з Рубіо не може бути. Але ми готові до всіх форматів і всіх розмов", - повідомив співрозмовник.

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Переговори в Лондоні скасовано - що відомо

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення трирічного конфлікту".

За даними ЗМІ, заплановані в Лондоні переговори міністрів закордонних справ Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України скасовані. Замість цього переговори відбудуться двосторонні переговори між головними дипломатами України та Великої Британії.

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