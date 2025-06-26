Ердоган поговорив із Трампом під час зворотного рейсу із саміту НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп приєднається до мирних переговорів між Україною і Росією за умови, якщо у них погодиться взяти участь російський правитель Володимир Путін. Про це, за словами Ердогана, Трамп йому сказав під час зворотного рейсу із саміту НАТО, пише Reuters.

Ердоган розповів, що під час своєї першої зустрічі із Трампом з часу його повернення на посаду він повідомив президенту США, що Анкара прагне, аби український та російський лідери зібралися разом у Туреччині для мирних переговорів.

"Він (Трамп) сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми встановимо необхідні контакти, і, дай Бог, відбудеться ця зустріч якомога швидше", – цитує Ердогана Reuters.

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Ймовірна зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Тема особистої зустрічі президентів України і Росії час від часу обговорюється в інформаційному просторі. Презизент України заявляв, що українська сторона готова до зустрічей із росіянами у будь якому форматі, зокрема, і до переговорів на рівні лідерів у форматі тристоронньої зустрічі - президент України Володимир Зеленський - російський лідер Володимир Путін – президент США Дональд Трамп.

"Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату", - наголошував президент України.

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна можлива, однак вона має бути підсумком домовленостей двох делегацій.

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