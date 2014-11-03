Сьогодні військові інженери відзначають професійне свято, виконуючи бойові завдання

Для виконання завдань із розмінування та очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів сформовано групи, які виконують функціональні обов’язки як на передовій, так і на території, яка раніше перебувала в зоні контролю сепаратистів. Щодня така група проводить пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів та боєприпасів на території від 0,5 до 1га.

Також військові інженери продовжують здійснювати фортобладнання позицій. Зокрема, зводять бліндажі, сховища та інші укриття для особового складу та техніки, виривають рови, споруджують надовби, малопомітні загородження тощо.

Тим часом особовий склад понтонно-мостового батальйону наводить понтонно-мостові переправи через річки на місці зруйнованих сепаратистами мостів. Крім того, спільно із військовими інших інженерних підрозділів, вони встановлюють важкі механізовані мости.