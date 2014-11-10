Херсонський військкомат закупив браковане екіпірування на 230 тисяч гривень

За них службовці обласного військового комісаріату придбали взуття та бронежилети, і передали їх за у підрозділи., однак через два тижні шви на взутті та захисних обладунках згнили й порозповзалися, і вони стали непридатні для використання, повідомляє Голос України.

Перевіряючи документи закупівель, військова прокуратура Херсонського гарнізону виявила – під час укладання угод посадовці не перевірили, чи є у постачальників сертифікати відповідності на 420 берців і 24 бронежилети.

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Військовий прокурор Віталій Слободянюк розповів, що за результатами перевірки триває кримінальне провадження. Але воно розпочате за фактом службової недбалості, а жодному з співробітників облвійськкомату звинувачення поки що не висунули.