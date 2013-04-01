На телебаченні розпочався показ нової програми, присвяченої українському війську
У неділю, 31 березня, на Парламентському телеканалі «Рада» стартував новий телевізійний проект Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України «Військова рада».
Проект створений для того, щоб висвітлювати життєдіяльність вітчизняних Збройних Сил, розповідати про процеси реформування українського війська та створювати позитивний імідж військової служби.
Відтепер щотижня журналісти розповідатимуть про все найцікавіше в українському війську, а гості студії – обговорюватимуть найгостріші проблеми та актуальні питання.
У першому випуску до студії «Військової ради» були запрошені перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник та заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Анатолій Бойко. Вони обговорювали проблеми, пов’язані з нещодавніми аномальними снігопадами, та внесок українських військових у подолання наслідків цієї стихії.
Дивіться програму щонеділі об 11:00 і будьте в курсі всіх подій української армії.