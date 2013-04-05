У Житомирі пройшла робоча зустріч наших військових з французьким військовим радником

У Житомирському об’єднаному міському військовому комісаріаті в рамках Плану роботи керівної групи з координації дій щодо впровадження Програми реалізації Концепції кадрової політики в Збройних Силах України на перше півріччя 2013 року пройшла чергова зустріч французького військового радника полковника Жан Луї Делета з керівництвом Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України та військових комісаріатів області.

Іноземний гість ознайомився зі специфікою організації роботи районного (міського) військового комісаріату щодо системи відбору військовослужбовців за контрактом та резервістів, а також із організацією призову на строкову службу.

Полковник Жан Луї Делет висловив своє задоволення проведеною зустріччю, на якій було обговорено ряд проблемних питань. Французький військовий радник відповів на запитання наших співвітчизників про соціальні гарантії та пільги військовиків у його країні в період проходження військової служби й під час звільнення у запас.

У свою чергу заступник начальника Головного управління особового складу ГШ ЗС України полковник Ігор Миколаєнко відзначив, що намітилися позитивні тенденції у напрямку удосконалення роботи щодо реалізації програми переходу Збройних Сил на військову службу за контрактом. Зустріч дає можливість скоригувати певні напрями виконання державного завдання, аби не повторювати помилки держав, що вже перейшли на комплектування військовослужбовцями за контрактом.