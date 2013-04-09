У Києві триває дводенна конференція ЗС України і гвардії штату Каліфорнія

Для участі в Конференції до Києва прибула делегація Бюро Національної гвардії Каліфорнія на чолі з представником управління планування полковником Філіпом Бутчем.





Метою Конференції є визначення 4-5 ключових напрямів співробітництва та можливих заходів співробітництва між українською та американською сторонами на найближчі 5 років.

З українського боку в роботі конференції, окрім представників Генерального штабу та видів Збройних Сил України, також беруть участь фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Довідково. Програма партнерства між Національною гвардією штату Каліфорнія та Україною розпочалася 1992 року. Найбільш масштабними двосторонніми проектами співробітництва за ці роки стали навчання серії “Репід Трайдент” Сухопутних військ ЗС України та “Безпечно небо-2011” Повітряних Сил ЗС України, що проводилися у рамках підготовки України до ЄВРО-2012