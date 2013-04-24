Одеські курсанти виконують десантування з парашутом у простих і складних метеоумовах
На Широколанівському загальновійськовому полігоні, що на Миколаївщині, тривають польові збори курсантів факультету Високомобільних десантних військ та розвідки Військової академії (м. Одеса).
Під час занять основне навантаження йде на індивідуальну підготовку майбутніх офіцерів. А саме виконання контрольних стрільб із різних видів стрілецької зброї, вивчення «науки маскування», інженерна справа, а також десантування з парашутом.
За словами начальника факультету ВДВ та розвідки полковника Станіслава Чумака, згідно з програмою підготовки протягом навчального періоду курсанти повинні довести до автоматизму навички здійснення стрибків з парашутом з повною викладкою вдень і вночі, в простих і складних метеорологічних умовах, на різній місцевості.
– Протягом навчального періоду курсанти продовжать вдосконалювати навички, отримані на полігоні. Від кожного курсанта потрібні висока ініціатива і самостійність, досконале володіння зброєю, вміння приймати рішення, й знання тактики бою. Все це дозволить майбутнім командирам якісно оволодіти різними способами спільних дій, необхідними для успішного вирішення завдань в умовах, максимально наближених до бойових, – підкреслив офіцер.