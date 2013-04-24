Одеські курсанти виконують десантування з парашутом у простих і складних метеоумовах

Під час занять основне навантаження йде на індивідуальну підготовку майбутніх офіцерів. А саме виконання контрольних стрільб із різних видів стрілецької зброї, вивчення «науки маскування», інженерна справа, а також десантування з парашутом.

За словами начальника факультету ВДВ та розвідки полковника Станіслава Чумака, згідно з програмою підготовки протягом навчального періоду курсанти повинні довести до автоматизму навички здійснення стрибків з парашутом з повною викладкою вдень і вночі, в простих і складних метеорологічних умовах, на різній місцевості.

– Протягом навчального періоду курсанти продовжать вдосконалювати навички, отримані на полігоні. Від кожного курсанта потрібні висока ініціатива і самостійність, досконале володіння зброєю, вміння приймати рішення, й знання тактики бою. Все це дозволить майбутнім командирам якісно оволодіти різними способами спільних дій, необхідними для успішного вирішення завдань в умовах, максимально наближених до бойових, – підкреслив офіцер.