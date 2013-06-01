Військові стоматологи розпочали четвертий етап безоплатного встановлення імплантатів ветеранам

Ініціатором і організатором Акції з безкоштовного встановлення імплантатів та протезування ветеранів Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил та праці виступило Міністерство оборони України, зокрема, Військово-медичний департамент та Центральна стоматологічна поліклініка МО України. Акція проходить за підтримки Асоціації імплантологів України.

У відкритті заходу взяли участь директор Військово-медичного департаменту МО України полковник медичної служби Ігор Данильчук, начальник Головного військово-медичного клінічного центру “Головний військово-клінічний госпіталь” полковник медичної служби Анатолій Казмірчук, начальник Центральної стоматологічної поліклініки МО України – головний стоматолог Міністерства оборони України Рафік Камалов, представники ветеранських організації.

Під час цього проекту лікарі-волонтери, використовуючи новітні технології та власні кошти, на своєму робочому місці провели безкоштовні стоматологічні імплантації та протезування повністю беззубим людям похилого віку.

Загалом цей проект ініційований ще у 2010 році в Україні професором Ярославом Заболоцьким, і за три роки реалізації став одним з найбільших соціальних медичних проектів у світі.

– Цього року проект проходить вчетверте не тільки у Києві, а майже у всіх регіонах України. Ми очікуємо, що лікарі з усього світу долучаться до проекту. Ми дуже сподіваємося, що все більше українських лікарів-стоматологів зголосяться підтримати цей суспільно-важливий проект цього року, і разом ми зможемо повернути якість життя більшій кількості людей, що страждають та потребують дороговартісної допомоги, яку не можуть оплатити – зазначив Ярослав Заблоцький, ініціатор проекту “Якість життя для наших батьків”, президент Міжнародного альянсу імплантологів.

Також цей проект офіційно підтримав професор Пер-Інгвар Бранемарк, винахідник сучасної стоматологічної імплантації та Європейська Асоціація Остеоінтеграції, одна з найавторитетніших професійних спільнот світу.

– Я відчуваю, що ця ініціатива має бути підтримана багатьма людьми в усьому світі. Стоматологічна імплантація була винайдена з метою мінімізувати страждання тих, хто втратив свої зуби з різних причин. Дякуючи цьому дуже особливому проекту, якість життя беззубої людини докорінно змінюється, – розповів професор Бранемарк.

За словами головного стоматолога МО України, начальника Центральної стоматологічної поліклініки МО України Рафіка Камалова, для цивілізованого світу беззубість це – інвалідність.

– Европейський стандарт якості життя стверджує, що сучасна людина повинна бути з зубами незалежно від віку. Тому на сьогодні українські військові стоматологи разом з лікарями-волонтерами є першими у світі, які безкоштовно повертають нашим батькам справжній смак життя! – підкреслив Рафік Камалов.

– Центральну стоматологічну поліклініку МО України сьогодні відвідують не лише військовослужбовці гарнізону Києва, а й військові пенсіонери, ветерани Великої Вітчизняної війни. Тут пацієнти отримують повний набір послуг з діагностики, лікування та протезування зубів. А профільну допомогу їм надає висококваліфікований персонал, який володіє найсучаснішими стоматологічними технологіями на рівні провідних стоматологічних клінік України, – наголосив Рафік Камалов.

Лише цього дня, 31 травня, на базі госпіталю і поліклініки одночасно в операційних працювали більше 100 хірургів, лікарів протезистів та анестезіологів. Присутні представники ЗМІ та рідні пенсіонерів мали можливість спостерігати за ходом операцій та поспілкуватися з лікарями і наявними пацієнтами, а також тими хто прийняв участь у проекті в минулих роках. Понад двадцятьом пацієнтам щасливчикам було встановлено безкоштовно 125 імплантатів.

Довідково. У 2010-2012 роках такі акції відбулися у містах Київ, Сімферополь, Львів, Харків, Одеса, Севастополь, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Черкаси. В період з 2010 по 2012 рік встановлено майже 1600 зубних імплантантів близько 400 особам похилого віку. До акції активно залучалися фахівці відповідних лікувальних закладів Міністерства оборони України, державних та приватних установ з охорони здоров’я.

На базі Головного військово-медичного клінічного центру “Головний військово-клінічний госпіталь” зазначена акція відбувалася тричі. У ній взяли участь спеціалісти з 11 країн світу.

Центральна стоматологічна поліклініка МО України в різних регіонах України (Львів, Одеса, Харків) провела більше 20 благодійних акції з безкоштовної імплантації та протезування зубів учасникам бойових дій та захисникам Вітчизни.