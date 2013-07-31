У Ліберії український вертолітний загін продовжує залучатися до завдань ООН

Так, з метою підготовки молодого льотного складу та льотчиків-інструкторів до виконання польотів, вночі пройшли навчально-тренувальні польоти екіпажів на вертольотах Мі-8.

Як льотчики-інструктори, польоти забезпечували заступник командира загону з льотної підготовки підполковник Віталій Цапко та командир ланки підполковник Олег Старченко.

Екіпажі відпрацювали техніку пілотування вертольоту, виконавши вправи з маневрування швидкістю, віражі, спіралі, зниження в режимі самооберту несучого гвинта. Було відпрацьовано елементи польотів по колу, в зону, на майданчик обмежених розмірів, за встановленим маршрутом та на виконання пошуково-рятувальних робіт.

– За льотну зміну, яка тривала понад 4 години, українські льотчики здійснили 16 вильотів. Майор Олександр Каретник отримав допуск до польотів у зону та приступив до відпрацювання елементів польотів на майданчик обмежених розмірів поза аеродромом, а майор Сергій Скребцов – завершив тренувальні польоти по колу і розпочав польоти у зону. Своєю чергою підполковник Віталій Цапко отримав допуск до інструкторських робіт на майданчику, за встановленим маршрутом та до виконання пошуково-рятувальних робіт у режимі висіння вертольота над сушею, – розповів командир 56-го окремого вертолітного загону військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс.

Варто зазначити, що протягом цього місяця загальний наліт українського контингенту склав понад 320 годин, перевезено більш як 1780 осіб з числа цивільного населення, миротворців, хворих, близько 15 240 кг вантажів, здійснено 290 польотів.