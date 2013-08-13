Раптова перевірка боєготовності ВМС: військові отримали тверду “четвірку”

У Військово-Морських Силах Збройних Сил України завершена раптова перевірка бойової готовності, яка здійснювалася у відповідності до розпорядження начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України у період з 8 до 12 серпня.

Основна частина бойових кораблів і допоміжних суден, що підлягали перевірці, повернулися з полігонів бойової підготовки в пункти базування і приступили до повсякденної діяльності, частина сил продовжує проводити планові заходи бойової підготовки в морі.

Під час перевірки проводився комплекс навчань відповідно до бойового призначення сил, а також з організації усіх видів оборони та захисту в різних умовах обстановки. Загалом до заходів залучалися понад 30 бойових кораблів і допоміжних суден, більше 15 літаків і вертольотів та інші підрозділи. Низка завдань здійснювалася флотом у взаємодії із підрозділами Повітряних Сил і Сухопутних військ Збройних Сил України. За попередньою оцінкою керівництва Генерального штабу Збройних Сил України, сили, що підлягали перевірці, з поставленими завданнями справилися успішно.

Перевірка продемонструвала здатність флоту і взаємодіючих з ним визначених сил зі складу авіації Повітряних Сил і Сухопутних військ діяти за призначенням, і що особливо важливо – діяти в умовах обстановки, яка постійно змінюється. Військові моряки і льотчики у форматі міжвидової взаємодії діяли впевнено, виконали усі поставлені завдання. В цілому дії сил під час раптової перевірки оцінюються позитивно, на тверду “четвірку”.

Кращі військовослужбовці українських ВМС, авіації Повітряних Сил і Сухопутних військ будуть заохочені наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та наказами командувачів видів Збройних Сил України.