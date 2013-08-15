Дитячий оздоровчий табір ЗСУ імені Юрія Гагаріна відзначив 60-річчя

Як розповіла директор табору Лариса Сергєєва, керівництвом дитячого закладу з нагоди свята була підготовлена насичена та цікава програма. Зокрема, юні вихованці взяли участь у конкурсі малюнку на асфальті, спортивних змаганнях, діджей-шоу та інших.

Справжньою окрасою ювілею став вечірній святковий концерт. Лише за чотири дні від початку четвертої зміни діти під керівництвом хореографа табору Айї Малашиної зуміли підготувати чимало різноманітних пісенних та танцювальних номерів. Також у концерті взяли участь вихованці творчих гуртків 59-го Гарнізонного будинку офіцерів, колективи Будинку творчості села Візірка Одеської області, танцювальні ансамблі Одеси.

У підготовці свята суттєву допомогу надали і військовослужбовці Одеського гарнізону – забезпечили концерт необхідною звуковою та освітлювальною апаратурою, підготували вечірнє вогнище та влаштували святковий феєрверк.

Слід зазначити, що за шістдесятилітню історію Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна тут забезпечили відпочинок та оздоровлення для понад п’ятдесяти тисяч дітей з сімей військовослужбовців.