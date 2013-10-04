150 родин феодосійських військовослужбовців зустрічатимуть зимові свята у нових оселях

У ній взяли участь директор Департаменту капітального будівництва Лариса Храмченко, співвласник підрядних підприємств ТОВ “Технопластик” та ТОВ “Корчев-Монтаж” Роман Лукічов, представники Громадської ради при Міністерстві оборони України, безквартирних військовослужбовців, яким розподілено житло в незавершених житлових будинках.

– Міністерство оборони України фінансові зобов’язання за договорами з купівлі-продажу та пайової участі виконало в повному обсязі. Ми вживаємо всіх можливих заходів щодо заселення мешканців до цих будинків та вирішення проблемних питань забудовників, які не виконали перед Міністерством оборони України своїх договірних зобов’язань, – наголосила Лариса Храмченко.

На попередній нараді, що відбулася 25 квітня цього року у Департаменті капітального будівництва Міноборони було порушено низку питань щодо заселених, але не введених в експлуатацію будинків, та закінчення на цих об’єктах будівельних робіт. За рішенням директора Департаменту капітального будівництва було створено робочу групу із представників Міноборони для допомоги у розв’язанні проблем, що виникають під час виконання договірних зобов’язань забудовниками. Зокрема, проблемними були будинки в м. Керч по вул. Павлика Морозова, 18, у м. Феодосія по вул. Сімферопольське шосе, 24є, вул. Кримській, 84 та Дружби, 24, в смт Щебетівка по вул. Луговій, 3а тощо.

Як повідомили члени робочої групи підполковник Андрій Фомуляєв та майор Сергій Каземирчик, у Керчі по вул. Павлика Морозова, 18 протягом червня-вересня 2013 року проведена робота із забезпечення електропостачання. Це вдалося зробити завдяки ініціативі Департаменту капітального будівництва МО України. Тож будинок вже заселено.

У будинку, що в смт Щебетівка по вул. Луговій, 3а також укладено постійні договори на електропостачання між мешканцями та Феодосійською РЕМ, замінено лічильники, днями мають підключити до будинку газопостачання, і після цього встановити котли опалення.

Відновлено будівельні роботи і по вулицям Симферопольське шосе та Кримська у Феодосії. Як запевнив представник ТОВ “Технопластк” Роман Лукічов, протягом максимум трьох місяців будинки будуть здані в експлуатацію і 150 родин військовослужбовців зможуть у них заселитися. Роботи тривають за раніше затвердженим планом-графіком, а допомога Міністерства оборони України та громадськості щодо затвердження документації лише сприятиме прискоренню отримання новоселами ордерів.

– Міноборони всіма можливими шляхами сприятиме у вирішенні проблемних питань, – наголосила Лариса Храмченко.