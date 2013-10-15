Військові експерти України та Росії визначають перспективи співпраці у галузі безпеки польотів

Українську військову делегацію очолив начальник відділу безпеки польотів – старший інспектор-льотчик Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Сергій Жидков. Іноземну – начальник другого управління (розслідування авіаційних подій та льотно-технічної експертизи) Служби безпеки польотів авіації Збройних сил Росії полковник Олександр Пшизов.

Метою заходу є проведення робочої зустрічі між фахівцями з безпеки польотів від Збройних Сил України та Російської Федерації, обговорення стану безпеки польотів авіації цих країн, визначення подальшого співробітництва між Збройними силами обох держав у галузі безпеки польотів.

Протягом наступних днів сторони обговорять ряд організаційних питань щодо проектів протоколу між Міністерством оборони Російської Федерації та Міністерством оборони України про порядок створення роботи спільної групи контролю за дотриманням вимог безпеки польотів повітряних суден авіації ЗС РФ та України при проведенні двосторонніх навчань та Інструкції про взаємний обмін інформацією про авіаційні події та серйозні інциденти між ЗС РФ та України. А також вивчать досвід російської сторони з питань безпеки польотів під час організації та проведення авіаційних шоу.