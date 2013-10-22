Військові України та Грузії обговорили питання двостороннього військового співробітництва

Під час офіційних двосторонніх переговорів між делегаціями ЗС України та Грузії було обговорено актуальні питання безпеки, визначено подальші напрями та ефективні форми двостороннього військового співробітництва на перспективу.

Зокрема, українська сторона поінформувала гостей щодо стану і перспектив реформування та розвитку Збройних Сил України, а також участі ЗС України в операціях з підтримання миру та безпеки.

Сторони обмінялися поглядами щодо можливості активізації співробітництва з питань військової освіти та підготовки кадрів, проведення заходів військового співробітництва, обміну досвідом реформування збройних сил та миротворчої діяльності, підготовки військ тощо.

По завершенню переговорів полковник Іраклі Дзнеладзе зробив запис у Книзі Почесних Гостей.

Також начальник Об’єднаного штабу Збройних Сил Грузії здійснив візит ввічливості до заступника Міністра оборони України – керівника апарату Володимира Можаровського.

Як планується, в рамках офіційного візиту в Україну члени делегації ЗС Грузії відвідають Національний університет оборони України та деякі частини Збройних Сил України. Також передбачено проведення двосторонніх переговорів та зустрічей з питань, що становлять взаємний інтерес.

Офіційний візит в Україну військової делегації Грузії завершиться 24 жовтня 2013 року.