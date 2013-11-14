Одеські вихованці “Школи юнг” долучилися до військово-історичної пошукової роботи

15:08, 14 листопада 2013
Військо
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Представники Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яку очолює капітан 1 рангу Євген Кінзерський, взяли участь в урочистому форумі-посвяті підшефних учнів “Школи юнг” у члени Ради шкільного музею “Моя земля – земля моїх батьків” Одеського Навчально-виховного комплексу “Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24”.

Як розповів заступник командира бази з виховної роботи капітан 2 рангу Андрій Магдалюк, військові моряки не лише ведуть гурток військово-патріотичного спрямування “Школа юнг”, а й намагаються брати активну участь у суспільному житті своїх вихованців, долучаються до інших військово-патріотичних проектів, організованих у підшефних школах.

– Даний форум-посвята дасть можливість нашим юнгам долучитися до пошукової роботи, вивчити військово-історичні особливості розвитку міста-героя Одеси та регіону, поглибити знання щодо процесу формування вітчизняного флоту на прикладі Західної військово-морської бази, – зазначив офіцер.

Власне урочистий форум складався з двох частин. На початку заходу кожен з гуртків шкільного музею – клуби “Котигорошко”, “Пошук”, рада “Президентів”, Боцманський гурток, гурток “Школа безпеки” та шкільні ескадри – відзвітували про результати своєї діяльності у галузі військово-історичних досліджень за минулий рік та отримали нові завдання.

Після підбиття підсумків учасники “Школи юнг” склали урочисту присягу та пройшли посвяту у члени шкільного музею. Дітей привітали з цією подією офіцер відділу виховної роботи Західної військово-морської бази капітан 2-го рангу Андрій Жданович, ветерани війни, представники районного відділу освіти, директор “Морського ліцею” Людмила Себова.

На завершення заходу для гостей форуму школярі організували екскурсію музеєм.

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