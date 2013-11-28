Можаровський: “Україна є першою країною-партнером НАТО, яка приєдналася до участі в Силах реагування Альянсу”

Про це сьогодні 28 листопада, під час відеоконференції у Будинку Уряду повідомив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський.

За його словами, з 24 вересня 2013 року фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 і групою спеціального призначення на борту бере участь у антипіратській операції НАТО “Океанський щит” в районі Африканського Рогу та Аденської затоки. Таким чином, наша держава стала першою серед партнерів Альянсу країною – учасницею цієї операції.

Також нещодавно успішно завершив місію з патрулювання Середземного моря в рамках участі у антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля” корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Тернопіль” з оглядовою командою на борту. Метою цієї операції було запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, терористичним актам, торгівлі людьми, а також здійснення контролю за судноплавством.

Усього в рамках операції корвет “Тернопіль” провів у Середземному морі 40 діб.