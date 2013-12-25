Українські ВМС почали систематичне несення служби в басейні у Чорноморсько-Азовському басейні та акваторії річки Дунай

На цьому сьогодні, 24 грудня, наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони України.

Він повідомив, що цього року в результаті проведення заходів оперативної підготовки органи військового управління набули оперативних спроможностей з планування застосування та управління військами під час виконання завдань. За досвідом проведених навчань було скориговано систему управління та уточнено організаційно-штатну структуру органів управління, які виконують завдання з протиповітряної оборони.

– Показники середнього нальоту екіпажів авіації Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ у 2013 році склали майже 35 годин, морської авіації – більше 21 години. Збільшено показники підготовленості авіаційних екіпажів до дій у складних метеорологічних умовах – в Повітряних Силах вночі на 10%, в авіації Сухопутних військ – на 21%, – наголосив генерал-полковник Володимир Замана.

Начальник Генерального штабу ЗС України повідомив, що у Військово-Морських Силах у 2013 році започатковано систематичне несення бойової служби у Чорноморсько-Азовському басейні та акваторії річки Дунай.

– Екіпажі кораблів набули навичок виконання бойових завдань в реальній обстановці та отримали досвід спільних дій з морською авіацією та авіацією Повітряних Сил. Середня наплавність кораблів ВМС склала більше 18 діб, – зазначив генерал-полковник Володимир Замана.