Після 20 червня до Харкова поступило 10 поранених на Донбасі захисників Вітчизни

"Усі військові, які прибули до нас протягом останніх п’яти днів мають поранення різної ступені важкості. Мої підлеглі, які перебувають у польових таборах надали їм необхідну медичну допомогу та направили для подальшого лікування в стаціонарних умовах нашого центру. Загалом, з моменту початку антитерористичної операції в нашій військово-медичній установі лікувалося та лікуються понад 200 захисників Вітчизни", — повідомив начальник ВМКЦ Північного регіону полковник медичної служби Віктор Поліщук.

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За словами командування військово-медичної установи, велику матеріальну допомогу лікарям у погонах надають різні благодійні організації та небайдужі громадяни.