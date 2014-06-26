Після 20 червня до Харкова поступило 10 поранених на Донбасі захисників Вітчизни
Станом на сьогодні, 26 червня, за час паузи в активних діях учасників антитерористичної операції на Донбасі, що розпочалася ввечері 20 червня і триватиме до ранку 27 червня, до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що у Харкові, поступило ще 10 поранених військовослужбовців Збройних Сил та інших силових відомств.
"Усі військові, які прибули до нас протягом останніх п’яти днів мають поранення різної ступені важкості. Мої підлеглі, які перебувають у польових таборах надали їм необхідну медичну допомогу та направили для подальшого лікування в стаціонарних умовах нашого центру. Загалом, з моменту початку антитерористичної операції в нашій військово-медичній установі лікувалося та лікуються понад 200 захисників Вітчизни", — повідомив начальник ВМКЦ Північного регіону полковник медичної служби Віктор Поліщук.
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За словами командування військово-медичної установи, велику матеріальну допомогу лікарям у погонах надають різні благодійні організації та небайдужі громадяни.