У Дніпропетровську за три доби медики військового шпиталю надали допомогу 60 пораненим

Хірургічними бригадами було проведено понад 85 операційних втручань, повідомляє прес-служба Міноборони.

Як зазначив заступник начальника військового госпіталя з медичної частини майор медичної служби Олег Поляков, після надання необхідної медичної допомоги та стабілізації стану поранених, більшість з них була перевезена до інших військових медичних установ, де вони продовжать лікування.

Також медичну допомогу військовим надають у міських лікарнях міста.