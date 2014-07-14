У Дніпропетровську за три доби медики військового шпиталю надали допомогу 60 пораненим
14:58, 14 липня 2014Військо
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За останні три доби військові лікарі Дніпропетровського госпіталя надали допомогу близько 60 військовослужбовцям, які отримали вогневі, осколочні та опікові поранення різного ступеню важкості.
Хірургічні бригади провели 85 операційних втручань / Фото: УНІАН
Хірургічними бригадами було проведено понад 85 операційних втручань, повідомляє прес-служба Міноборони.
Як зазначив заступник начальника військового госпіталя з медичної частини майор медичної служби Олег Поляков, після надання необхідної медичної допомоги та стабілізації стану поранених, більшість з них була перевезена до інших військових медичних установ, де вони продовжать лікування.
Також медичну допомогу військовим надають у міських лікарнях міста.
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