Батальйон "Львів" приступив до служби на сході країни

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної держадміністрації.

До складу батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Львів" увійшли 150 добровольців.

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Всі вони пройшли бойові навчанняна базі навчально-тренувального центру "Верещиця" Львівського державного університету внутрішніх справ.

Перед відправкою на схід України бійцям передали речі і продукти, придбані за кошти благодійників.