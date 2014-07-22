ВР затвердила указ Президента про часткову мобілізацію

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 із 318 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі, не голосували у повному складі фракції КПУ та група “За мир та стабільність”, а з фракції Партії регіонів проголосували «за» лише двоє народних депутатів.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що “необхідність прийняття рішення про часткову мобілізацію зумовлена поширенням проявів тероризму на території України, що призводять до загибелі мирного населення, військовослужбовців і працівників військових формувань та правоохоронних органів України у східних регіонах держави, концентрацією угруповань військ (сил) зі значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу, небезпекою державній незалежності України”.

В ній також зазначено, що “мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності названим Указом”.

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Указом створюються додаткові умови для доукомплектування потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України військовозобов'язаними та резервістами відповідно до мобілізаційних планів.