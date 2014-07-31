В зону АТО прибули оперативні групи військово-цивільного співробітництва ЗСУ

15:36, 31 липня 2014
Військо
0 0

В їх складі працюють фахівці з питань організації співпраці з місцевими органами влади та населенням.

В зону АТО прибули фахівці з організації співпраці з місцевою владою / “Голос України”

Головні завдання груп — організація співпраці з цивільними населенням, місцевими органами влади, іншими військовими формуваннями, урядовими та неурядовими організаціями, релігійними громадами тощо.

Офіцери оперативних груп військово-цивільного співробітництва пройшли ретельний відбір, значна частина з них має досвід участі в операціях з підтримки миру в різних регіонах світу. Перед відрядженням в зону проведення антитерористичної операції з ними провели семінари за напрямками роботи.

— Важкою ратною працею наших бійців ми звільняємо від терористів міста і села. Наступна наша ціль — налагодження конструктивного діалогу між місцевими мешканцями та органами військового управління. Народ завжди довіряв своїй армії і бачив у ній надійного захисника, тож зараз необхідно надати всю можливу допомогу у налагодженні мирного і безпечного життя, — підкреслив командувач оперативного командування «Південь» генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Читайте такожЕксперти з Нідерландів та Австралії прибули на місце падіння "Боїнга"

Керівник проекту полковник Олексій Ноздрачов зазначив, що першими і головними завданнями оперативних груп військово-цивільного співробітництва стануть створення умов для налагодження гуманітарної допомоги освітнім, медичним та соціальним закладам, залучення благодійних громадських організацій до реабілітації постраждалих внаслідок дій терористів та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter