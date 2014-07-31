В зону АТО прибули оперативні групи військово-цивільного співробітництва ЗСУ

Головні завдання груп — організація співпраці з цивільними населенням, місцевими органами влади, іншими військовими формуваннями, урядовими та неурядовими організаціями, релігійними громадами тощо.

Офіцери оперативних груп військово-цивільного співробітництва пройшли ретельний відбір, значна частина з них має досвід участі в операціях з підтримки миру в різних регіонах світу. Перед відрядженням в зону проведення антитерористичної операції з ними провели семінари за напрямками роботи.

— Важкою ратною працею наших бійців ми звільняємо від терористів міста і села. Наступна наша ціль — налагодження конструктивного діалогу між місцевими мешканцями та органами військового управління. Народ завжди довіряв своїй армії і бачив у ній надійного захисника, тож зараз необхідно надати всю можливу допомогу у налагодженні мирного і безпечного життя, — підкреслив командувач оперативного командування «Південь» генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Читайте такожЕксперти з Нідерландів та Австралії прибули на місце падіння "Боїнга"

Керівник проекту полковник Олексій Ноздрачов зазначив, що першими і головними завданнями оперативних груп військово-цивільного співробітництва стануть створення умов для налагодження гуманітарної допомоги освітнім, медичним та соціальним закладам, залучення благодійних громадських організацій до реабілітації постраждалих внаслідок дій терористів та відновлення зруйнованої інфраструктури.